Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США, - СМИ

По словам источников издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер одобрил переговорный процесс.

"Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", - цитирует издание дипломатические источники.

Ситуация в Иране

Напомним, ранее президент США заявил, что дал распоряжение приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана сроком на 5 дней.

Согласно информации, в последние два дня США и Иран провели переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что переговоры будут продолжаться в течение недели.

При этом иранские СМИ сообщили, что Тегеран не ведет прямые переговоры с США по урегулированию конфликта, а заявления президента США якобы являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыша времени для реализации его военных планов.

По данным Reuters, США контактируют со спикером парламента Ирана Мохаммад Багер Галибафом. Впрочем, сам Галибаф это отрицает и подчеркнул, что поддерживает верховного лидера страны.