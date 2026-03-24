Новий верховний лідер Ірану погодився на переговори зі США, - ЗМІ

14:11 24.03.2026 Вт
Аракчі повідомив Віткоффу, що Моджтаба Хаменеї схвалив переговори
Ірина Глухова
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дав згоду на проведення переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.

За словами джерел видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі передав спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу, що новий верховний лідер схвалив переговорний процес.

"Я тут після того, як ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані", - цитує видання дипломатичні джерела.

Ситуація в Ірані

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що дав розпорядження призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану строком на 5 днів.

Згідно з інформацією, в останні два дні США та Іран провели переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Трамп зазначив, що переговори триватимуть протягом тижня.

При цьому іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран не веде прямі переговори зі США щодо врегулювання конфлікту, а заяви президента США нібито є частиною зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів.

За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібафом. Втім, сам Галібаф це заперечив і наголосив, що підтримує верховного лідера країни.

А видання Politico дізналося, що адміністрація президента США розглядає спікера парламенту Ірану як потенційного партнера для переговорів і, можливо, навіть нового лідера.

Сьогодні Іран звинуватив США та Ізраїль в атаці на енергосистему. Внаслідок обстрілу нібито було пошкоджено газопостачальні об’єкти та газопровід, загиблих немає.

