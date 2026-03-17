Новий український дрон "Буча": що відомо про безпілотник із дальністю 200 км

Українсько-британська компанія UForce розробила новий дрон-камікадзе під назвою "Буча".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію порталу "Мілітарний".
За даними видання, новий дрон має бойову частину вагою 5,5 кілограма і розрахований на дальність польоту до 200 кілометрів.
Безпілотник виконаний за літаковою схемою і призначений для ураження цілей на значній відстані.
Особливістю конструкції є спосіб запуску. Апарат стартуватиме не з пневматичної катапульти, а з невеликої направляючої з використанням стартового порохового заряду.
Розробники планують застосовувати дрони групами. Зв'язок між ними буде побудовано за принципом mesh-мережі, де один із безпілотників зможе виконувати функцію ретранслятора сигналу.
Наразі новий апарат ще не проходив бойових випробувань і перебуває на стадії льотних тестів. Вартість безпілотника залежатиме від типу використовуваного зв'язку.
Зокрема, він може працювати через систему Starlink або інші канали, що застосовуються на окремих ділянках фронту. Очікувана ціна становить від 10 до 12 тисяч доларів.
Крім основної версії, розробники створили спрощену модифікацію безпілотника.
Вона оснащена бойовою частиною вагою 3,5 кілограма і розрахована на дальність польоту від 100 до 120 кілометрів.
Ця версія вже пройшла бойове застосування і перебуває на етапі підготовки до передсерійного виробництва.
На початку березня компанія UForce вийшла з так званого "стелс-режиму" і оголосила про залучення 50 мільйонів доларів інвестицій.
За даними розробників, створені компанією системи за час війни виконали понад 150 тисяч місій.
Серед них морські дрони Magura, важкі бомбардувальники, наземні роботизовані комплекси та дистанційно керовані турелі.
