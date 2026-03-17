Новый украинский дрон "Буча": что известно о беспилотнике с дальностью 200 км

Основные характеристики беспилотника

По данным издания, новый дрон имеет боевую часть весом 5,5 килограмма и рассчитан на дальность полета до 200 километров.

Беспилотник выполнен по самолетной схеме и предназначен для поражения целей на значительном расстоянии.

Особенностью конструкции является способ запуска. Аппарат будет стартовать не с пневматической катапульты, а с небольшой направляющей с использованием стартового порохового заряда.

Запуск группами и система связи

Разработчики планируют применять дроны группами. Связь между ними будет построена по принципу mesh-сети, где один из беспилотников сможет выполнять функцию ретранслятора сигнала.

Испытания и стоимость

На данный момент новый аппарат еще не проходил боевые испытания и находится на стадии летных тестов. Стоимость беспилотника будет зависеть от типа используемой связи.

В частности, он может работать через систему Starlink или другие каналы, применяемые на отдельных участках фронта. Ожидаемая цена составляет от 10 до 12 тысяч долларов.

Упрощенная версия дрона

Кроме основной версии, разработчики создали упрощенную модификацию беспилотника.

Она оснащена боевой частью весом 3,5 килограмма и рассчитана на дальность полета от 100 до 120 километров.

Эта версия уже прошла боевое применение и находится на этапе подготовки к передсерийному производству.

Инвестиции в компанию

В начале марта компания UForce вышла из так называемого "стелс-режима" и объявила о привлечении 50 миллионов долларов инвестиций.

По данным разработчиков, созданные компанией системы за время войны выполнили более 150 тысяч миссий.

Среди них морские дроны Magura, тяжелые бомбардировщики, наземные роботизированные комплексы и дистанционно управляемые турели.