У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: що про неї відомо

У справі про теракт у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська та постраждали правоохоронці, з’явилася ще одна фігурантка - 18-річна мешканка Харківщини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час прес-конференції розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Як готувався теракт

За словами Рудницького, теракт складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора.

"Вона отримувала відповідні завдання куратора - купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати вибуховий пристрій", - повідомив заступник голови СБУ.

За даними слідства, близько 00:10 жінка заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події.

Яку роль відіграла 18-річна дівчина з Харківщини

За словами Рудницького, ще одна молода жінка, якій нещодавно виповнилося 18 років, зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині.

"Вона повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка і є необхідність, щоб виїхала поліція", - зазначив він.

Після прибуття першого екіпажу стався вибух. Коли на місце приїхав інший екіпаж, пролунав ще один вибух.

Унаслідок теракту загинула молода працівниця поліції, також є тяжко поранені, близько двох десятків правоохоронців постраждали.

Пізінше Рудницький уточнив, що друга фігурантка за свою роботу отримала 2000 гривень.

Затримання підозрюваних і розслідування

Основну фігурантку затримали неподалік державного кордону. За словами представника СБУ, під час операції була налагоджена спільна робота Служби безпеки, Нацполіції та прикордонників.

"Її було затримано, після цього затримано також можливу її посібницю, яка знаходилася в місті Харків, і доставлено до Львова", - заявив Рудницький.

За його словами, затримана дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.