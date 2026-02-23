ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Теракт у Львові: суд відправив під варту підозрювану у вибуху

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 16:42
Теракт у Львові: суд відправив під варту підозрювану у вибуху Фото: наслідки теракту у Львові (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній у теракті в центрі міста. Її взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Читайте також: Telegram, слід РФ та загибла поліцейська: що відомо про теракт у Львові

Рішення суду

За даними слідства, клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури було задоволене.

33-річній мешканці Рівненської області обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи застави.

Що відомо про теракт

У ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух. Другий вибух пролунав після прибуття наступного екіпажу.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, понад 20 людей отримали поранення.

Затримання та підозра

Правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до злочину. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України у Старому Самборі.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю. Наразі триває досудове розслідування.

Пізніше поліція повідомила, що жінка, ймовірно, заклала вибухівку у сміттєві баки та зафіксувала це на відео.

