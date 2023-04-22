Новий "Рамштайн" та нічний удар "Шахедами" по Україні: новини за 21 квітня

У Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорювали допомогу Україні. А також російські окупанти вночі атакували Україну за допомогою дронів "Шахед".

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 21 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

За даними на ранок п'ятниці, 21 квітня українські військові ліквідували за добу 630 російських солдатів.

Росіяни шукають нову тактику при атаці дронів-камікадзе Україною і вони полюють не просто на об'єкти критичної інфраструктури, заявили в ОК "Південь".

Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями, пишуть ЗМІ.

Росіяни можуть випускати 50-70 ракет при масованих великих ударах, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські військовослужбовці за добу відбили близько 30 атак у Донецькій області та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Уряд Латвії передасть Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які є у країни.

"Рамштайн-11". Підсумки чергової зустрічі союзників України

Учасники контактної групи з оборони України зустрілися на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Зустріч відбулася майже у річницю першого "Рамштайну".

За підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін та генерал США Марк Міллі провели брифінг. Вони запевнили, що союзники продовжуватимуть допомогу Україні. З ключовими заявами можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Нічна атака. Росія випустила 12 дронів по Україні, сили ППО збили 8

Російська армія в ніч проти 21 квітня атакувала Україну 12 дронами-камікадзе іранського виробництва.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено 8 іранських безпілотників типу Shahed-136/131.

Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО та відвідає його, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.

"Я обговорив із Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт", - сказав Столтенберг.

Міністр оборони Німеччини вважає за прийнятні операції ЗСУ на території Росії

Операції Збройних сил України на території Росії цілком прийнятні в умовах загарбницького нападу РФ на нашу країну, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Поки атак не зазнають міст, цивільних осіб, цивільних об'єктів, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання", - сказав він.

Ставка Зеленського: обговорили виробництво українських ракет, а Буданов доповів про плани ворога

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Глава держави зазначив, що учасники Ставки проаналізували ситуацію на фронті, а керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів про плани окупантів.

Глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу ЗСУ

Головна основа успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи ЗСУ зможуть разом ефективно тренуватися перед ним, розповів командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За словами полковника, які саме українські підрозділи підуть у контратаку, це не найголовніше питання. Головне, наскільки ці загони ЗСУ встигають разом тренуватися перед активною атакою та бойовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху.