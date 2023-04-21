ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч солдатів, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 08:09
Втрати Росії в Україні вже перевищили 185 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 21 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 21 квітня, українські військові ліквідували за добу 630 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 185 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 ББМ та 8 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2827 (+2) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 334 (+2)

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 60 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ. Крім цього, вибухи лунали в Харкові та Слов'янську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни