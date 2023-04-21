Міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території Росії

Операції Збройних сил України на території Росії є цілком прийнятними в умовах загарбницького нападу РФ на нашу країну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

"Поки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання", - сказав Пісторіус.

Водночас міністр дав зрозуміти, що Захід, ухвалюючи рішення про постачання зброї Україні, повинен пам’ятати про те, як буде вестися війна.

"Якщо Україна вимагає певних типів бомб, які заборонені в усьому світі, то треба сказати "ні", - додав він.

Зазначимо, що Україна просила у партнерів касетні боєприпаси та фосфорну запалювальну зброю.

Нагадаємо, Пісторіус зазначав, що Україна має перемогти у війні проти РФ, інакше це буде лише початком російської агресії.

При цьому міністр оборони Німеччини вважає, що зараз не час вирішувати питання вступу України до НАТО.

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