Новый "Рамштайн" и ночной удар "Шахедами" по Украине: новости за 21 апреля

В Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждали помощь Украине. А также российские оккупанты ночью атаковали Украину при помощи дронов "Шахед".

Более детально о том, что произошло в пятницу, 21 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат.

Россияне ищут новую тактику при атаке дронов-камикадзе по Украине и они охотятся не просто на объекты критической инфраструктуры, заявили в ОК “Юг”.

Учения украинских бойцов на американских танках Abrams начнутся уже в ближайшие недели, пишут СМИ.

Россияне могут выпускать 50-70 ракет при массированных больших ударах, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские военнослужащие за сутки отразили около 30 атак в Донецкой области и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Правительство Латвии передаст Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

"Рамштайн-11". Итоги очередной встречи союзников Украины

Участники контактной группы по обороне Украины встретились на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Встреча состоялась почти в годовщину первого "Рамштайна".

По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг. Они заверили, что союзники будут продолжать помощь Украине. С ключевыми заявлениями можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Ночная атака. Россия выпустила 12 дронов по Украине, силы ПВО сбили 8

Российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены 8 иранских беспилотников типа Shahed-136/131.

Зеленский принял приглашение на саммит НАТО и посетит его, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе. По его словам, глава государства посетит саммит.

"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (он, - ред.) принял приглашение и посетит саммит", - сказал Столтенберг.

Министр обороны Германии считает приемлемыми операции ВСУ на территории России

Операции Вооруженных сил Украины на территории России вполне приемлемы в условиях захватнического нападения РФ на нашу страну, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, вам придется это принять. Неохотно, но это часть этого, чтобы, например, отрезать пути снабжения", - сказал он.

Ставка Зеленского: обсудили производство украинских ракет, а Буданов доложил о планах врага

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства отметил, что участники Ставки проанализировали ситуацию на фронте, а руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил о планах оккупантов.

Глава разведки Эстонии объяснил, от чего будет зависеть успех контрнаступления ВСУ

Главная основа успеха украинского контрнаступления состоит в том, насколько подразделения ВСУ смогут вместе эффективно тренироваться перед ним, рассказал командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

По словам полковника, какие именно украинские подразделения пойдут в контратаку, это не самый главный вопрос. Главное, насколько эти отряды ВСУ успевают вместе тренироваться перед активной атакой и боевыми действиями, ведь это самый важный нюанс стратегического успеха.