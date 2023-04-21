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"Рамштайн-11". Перші підсумки чергової зустрічі союзників України

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П'ятниця 21 квітня 2023 17:33
"Рамштайн-11". Перші підсумки чергової зустрічі союзників України Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Валерія Поліщук

Сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

Глава Пентагону Ллойд Остін і генерал США Марк Міллі провели брифінг за результатами "Рамштайну".

Що сказав Остін:

  • Учасники "Рамштайна" підтримали виділити Україні амуніцію для протиповітряної оборони.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію на фронті і союзники розуміють, що буде в найближчі місяці.
  • Пріоритет для України зараз - наземні системи ППО, щоб забезпечити захист від російських масованих атак.

Що сказав Міллі:

  • Україна отримала 55 млрд доларів допомоги від союзників. Сотні танків і бронемашин.
  • Союзники проводитимуть тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО.
  • Союзники розробляють наступний пакет у рамках відданості Україні.
  • Росія продовжує платити величезну ціну за свою війну. Їхні військові не мотивовані, у них погане лідерство і бойовий дух, а також дисципліна.
  • Партнери та союзники готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
  • Винищувачі F-16 питання політики, але ми говоримо про контроль над повітрям і зараз партнери роблять ставку на ППО.

Що відомо на даний момент

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 21 квітня, в Німеччині проходить одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн", де країни-партнери обговорюють подальшу військову підтримку України.

Про очікування від чергової зустрічі союзників України можна детальніше прочитати в матеріалі агентства.

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