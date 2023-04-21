"Рамштайн-11". Перші підсумки чергової зустрічі союзників України

Сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 21 квітня, в Німеччині проходить одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн", де країни-партнери обговорюють подальшу військову підтримку України.

Про очікування від чергової зустрічі союзників України можна детальніше прочитати в матеріалі агентства.

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