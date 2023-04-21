Ставка Зеленського: обговорили виробництво українських ракет, а Буданов доповів про плани ворога

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили виробництво озброєння та плани Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegarm.

Глава держави зазначив, що учасники Ставки проаналізували ситуацію на фронті, а керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів про плани окупантів.

Крім того, на засідання Ставки обговорили виробництво ракет та снарядів, забезпечення новостворених бригад.

"Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині проходить чергова зустріч з оборони України.

За словами глава Міноборони, партнери будуть обговорювати стратегію України у війні.

При цьому у Пентагоні зазначили, що союзники обговорять забезпечення України ППО, боєприпасами та засобами підтримки.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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