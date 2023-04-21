Латвія пообіцяла передати Україні усі свої ПЗРК Stinger

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну", повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM .

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії", - заявила вона.

Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.

"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій було обговорено допомогу Україні. З ключовими заявами за підсумками переговорів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головною потребою України є системи протиповітряної оборони, а бойові літаки будуть наступним етапом переговорів щодо військової допомоги.

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