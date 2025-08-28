Новий посол України у США та анонс переговорів Єрмака з командою Трампа: новини за 27 серпня

Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США

Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США. Формальні процедури було завершено, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він визначив ключові завдання, щоб оновити роботу українського посольства у США та реалізувати всі домовленості з президентом Дональдом Трампом.

Єрмак та Умеров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки, - Зеленський

Українська делегація в п'ятницю, 29 серпня, проведуть зустріч із командою президента США Дональда Трампа. Говоритимуть про гарантії безпеки для України, розповів президент України Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що всі бачать дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо переговорів.

Трамп запровадив 50% мита на індійські товари через закупівлю нафти РФ

Президент США Дональд Трамп підписав рішення про введення 50% мит на імпорт індійських товарів.

Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.

Вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва" зупинив постачання до столиці РФ, - джерела

Учора, 26 серпня, на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним із ключових джерел поставок нафтопродуктів до Москви, повідомили джерела РБК-Україна в розвідці.

Як зазначають співрозмовники в Головному управлінні розвідки, повідомлення про сильний "хлопок" у пабліках міста Рязань супроводжувалися масштабною пожежею.

Уряд частково скасував заборону виїзду за кордон жінок-депутатів

Кабінет міністрів скасував заборону виїзду за кордон під час воєнного стану жінок-депутатів місцевих рад. Однак це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати - щоб побачити рідних або привезти допомогу для наших військових", - зазначила прем'єр Юлія Свириденко.