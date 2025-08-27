Вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва" зупинив постачання до столиці РФ, - джерела
Вчора, 26 серпня на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до Москви.
Про це розповіли джерела РБК-Україна в ГУР Міністерства оборони.
Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, повідомлення про сильний "хлопок" у пабліках міста Рязань супроводжувалися масштабною пожежею.
Уже за кілька годин на місце події прибули бригади екстрених служб для її ліквідації.
Місцеві мешканці повідомляють, що у районі села Божатково залізничного району Рязані перебувають правоохоронці та ремонтні бригади, які займаються усуненням наслідків вибуху та пожежі.
Магістраль з 2018 року перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", що забезпечує потреби російської армії.
За інформацією ГУР МО, транспортування нафтопродуктів до Москви тимчасово зупинене, а представники "Транснєфті" підраховують збитки від інциденту.
Удари по нафтопроводу "Дружба"
Нагадаємо, що перша атака на "Дружбу" сталася 13 серпня, а 18 серпня ЗСУ завдали другого удару - вже по нафтопереробній станції "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
У зв'язку з атакою на об'єкті почалася пожежа, а росіяни повністю припинили перекачування нафти по трубопроводу "Дружба".
Приблизно 20 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто похвалився, що перекачування нафти було відновлено.
Однак 21 серпня дрони знову завдали удару по станції "Унеча", тим самим зупинивши прокачування нафти до Угорщини та Словаччини.