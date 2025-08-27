ua en ru
Трамп запровадив 50% мита на індійські товари через закупівлю нафти РФ

Середа 27 серпня 2025 09:24
Трамп запровадив 50% мита на індійські товари через закупівлю нафти РФ Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє Bloomberg, нові тарифи почали діяти в ніч на середу, подвоївши існуючі 25% збори. Вони торкнуться понад 55% індійського експорту до США - найбільшого ринку збуту для країни.

Найбільше постраждають галузі, що забезпечують масову зайнятість: текстиль, взуття, ювелірні вироби та іграшки.

При цьому фармацевтика та електроніка, включно з великими інвестиціями Apple в Індії, поки що звільнені від обмежень.

Рішення Білого дому різко погіршує відносини між Вашингтоном та Нью-Делі, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Китаю. Індія назвала дії США «несправедливими та необґрунтованими» і пообіцяла продовжувати закупівлі російської нафти.

"Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів", - заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., яка понад 60% продукції постачає до США.

За даними Citigroup, нові збори можуть знизити економічне зростання Індії на 0,6–0,8 процентного пункту.

Водночас вплив буде обмеженим через орієнтацію економіки на внутрішній попит - приватне споживання формує близько 60% ВВП країни.

США є найбільшим експортним ринком для Індії (87,4 млрд доларів у 2024 році), однак це лише близько 2% від ВВП держави.

Посилення тиску США

США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.

Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок випустило проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на індійський імпорт до 50%.Нові правила набувають чинності 27 серпня.

