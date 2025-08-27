Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною - тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені - сьогодні я підписав указ про призначення посла", - розповів Зеленський.

За словами президента, він визначив ключові завдання, щоб оновити роботу українського посольства в США та реалізувати всі домовленості із президентом Дональдом Трампом. Насамперед йдеться про домовленості в оборонній сфері.

"Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довгострокове забезпечення безпеки України", - звернув увагу Зеленський.

Він нагадав, що зараз обговорюються дві українські сильні пропозиції для США. Це угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для США. Київ розраховує на швидкий розвиток відносин із Вашингтоном.

Окремо голова української держави подякував екс-послу в США Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх років від початку повномасштабної війни.

"Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді - працювати заради України", - зазначив він.