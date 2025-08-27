Уряд частково скасував заборону виїзду за кордон жінок-депутаток

Кабінет міністрів скасував заборону виїзду за кордон під час воєнного стану жінок-депутаток місцевих рад. Однак це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах.

Про це заявила прем‘єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати - щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", - написала прем‘єр.

На її думку, нове рішення усуває ці бар’єри. "Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - пояснила Свириденко.

Очільник уряду додала, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив проєкт ухваленої постанови, згідно з яким дозвіл не поширюється на тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (секретар ради, староста тощо).

За його інформацією, процедура така:

Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутаток.

У цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада.

Якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані.

Прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.

Крім того, голова МВС Ігор Кліменко надав таке роз'яснення ухваленої постанови

За його словами, депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради - це неоплачувана діяльність.

"Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон, - написав він.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету - то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження, пояснив міністр.