Єрмак та Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки, - Зеленський
Українська делегація у п'ятницю, 29 серпня, проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа. Говоритимуть про гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні триває дипломатична робота наша - нашого Офісу, МЗС, РНБО - з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів - формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання - саме цей рівень нам потрібен", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що всі бачать дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин.
"Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли США, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути", - наголосив президент.
За його словами, росіян треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від США та "усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною".
"Ми зі свого боку будемо максимально готові - з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - додав Зеленський.
Він розповів, що вчора глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва у переговорах з РФ.
Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії, завтра - у Швейцарії.
"У п’ятницю - Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій - військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", - повідомив президент.
За його словами, завдання - максимально прискоритися з гарантіями безпеки для України, щоб це також було важелем впливу на РФ.
"Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватися", - наголосив Зеленський.
Зустріч Віткоффа, Єрмака та Умєрова
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що українська делегація на цьому тижні прибуде до США та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа та українські представники обговорять гарантії безпеки для Києва.
З української сторони у переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.
Окрім обговорення гарантій безпеки, на порядку денному буде обговорення можливої майбутньої двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше сам Віткофф в інтерв'ю американським ЗМІ підтвердив, що цього тижня проведе зустріч з представниками України в Нью-Йорку. За його словами, сторони обговорять наступний етап завершення війни.
А до цього Віткофф заявив, що США розраховують домогтися завершення війни в Україні та на Близькому Сході вже до кінця цього року.