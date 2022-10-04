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Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

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Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 19:36
Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку Фото: Кирило Шевченко, голова НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.

За його словами, він уже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна у владі, одним з кандидатів на заміну Шевченка розглядається екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, Шевченка було призначено головою НБУ ще 16 липня 2020 року і він обіймав цю посаду більше двох років.

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