ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл, - Тимошенко

Українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він. При цьому на деокупованих територіях, вже організовано роботу 1 445 гуманітарних штабів. Крім цього, за словами Тимошенка, вже 500 населених пунктів розміновано. До того ж: поліція відновила свою роботу у 1 200 населених пунктах;

органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах;

відновили роботу 933 медичних заклади;

заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті;

послуги соцзахисту громадяни отримують у понад 1 000 населених пунктах.

фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.