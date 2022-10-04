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ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл, - Тимошенко

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 18:09
ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл, - Тимошенко Фото: ЗСУ звільнили 1534 населених пунктів на 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він.

При цьому на деокупованих територіях, вже організовано роботу 1 445 гуманітарних штабів.

Крім цього, за словами Тимошенка, вже 500 населених пунктів розміновано.

До того ж:

  • поліція відновила свою роботу у 1 200 населених пунктах;
  • органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах;
  • відновили роботу 933 медичних заклади;
  • заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті;
  • послуги соцзахисту громадяни отримують у понад 1 000 населених пунктах.
  • фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.

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