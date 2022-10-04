Офіційно. ЗСУ підтвердили звільнення восьми населених пунктів на півдні, але їх більше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Південь".

"Нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ЗСУ звільнили:

Любимівку;

Хрещенівку;

Золоту Балку;

Біляївку;

Українку;

Велику Олександрівку;

Малу Олександрівку;

Давидів Брід.

Це стало можливим за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонської області з-під окупації.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це потужна робота, блискуче спланована та реалізована операція.

"Як і раніше, населених пунктів набагато більше, але ми не оголошуємо їх та не акцентуємо на них увагу. Якщо ви уважно стежите за нашою роботою та розумієтесь на географічній карті, то маєте розуміти, що багато населених пунктів будуть наразі під великим обстрілом ворога і сили, які ще сконцентровані на правому березі, вони будуть реалізовувати", - заявила Гуменюк.