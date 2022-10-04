ЗСУ відбили спроби наступу росіян у районі десяти населених пунктів, - Генштаб

Українські військові не дали російським окупантам просунутися в Донецькій області та відбили всі ворожі штурми. При цьому наші захисники завдали успішних ударів по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

Протягом 4 жовтня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

При цьому наші бійці за допомогою авіації завдали 12 ударів. Підтверджено влучення по 2 опорним пунктам, 8 місцям зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітним ракетним комплексам противника.

Ситуація на окремих напрямках:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському напрямку обстріли зафіксовані в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку були ворожі атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна;

на Краматорському напрямку ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів;

на Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки;

на Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів;

на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Також в Генштабі додають, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

При цьому підкреслюється, що ворожі солдати деморалізовані. Вони залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються знищити мости та переправи для уповільнення темпів наступу наших військ.