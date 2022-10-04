ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода завтра

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 15:58
Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода завтра Фото: в Україні 5 жовтня очікуються короткочасні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 5 жовтня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі. Температура повітря в середньому складе 15-16 градусів вище нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у вівторок дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Денна температура повітря на півночі, заході, сході та в центрі становитиме +14...+16 градусів. Вночі температра опуститься до 6-7 градусів із позначкою "плюс".

На півдні України буде трохи тепліше, вдень температура повітря прогріється до 17-18 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже +8...+9 градусів.

Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода завтра

Нагадаємо, у Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини