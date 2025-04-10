Новий наступ РФ і реакція Пекіна на китайських солдатів у полоні ЗСУ: новини за 9 квітня

Сирський: Росія фактично почала наступ на Сумську та Харківську області

Російська Федерація фактично вже почала наступ на Сумську і Харківську області. Кількість боїв на всіх основних напрямках зросла, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, готовність Росії жертвувати великою кількістю піхоти заради тактичних перемог кардинально не змінилася.

У МЗС Китаю відреагували на взяття в полон їхніх солдатів на фронті в Україні

Українські військові взяли в полон китайських солдатів, які воювали на боці РФ на фронті. Пекін уперше відреагував.

Міністерство закордонних справ Китаю у своїй заяві повідомило, що наразі воно "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Новий уряд у Німеччині: коаліцію узгоджено, Мерц незабаром замінить Шольца

У Німеччині блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.

Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.

СБУ допитала полонених китайців: що дізналася

Українські військові вперше захопили в полон громадян Китаю, які воювали на боці РФ на фронті. Їхній допит проводила Служба безпеки України, повідомили джерела РБК-Україна в українських спецслужбах.

Трамп оголосив 90-денну "паузу" в торговельній війні із запровадженням 10% тарифу

США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Майже для всіх діятиме 10% мита, заявив президент США Дональд Трамп.

Він розповів, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою та нетарифних бар'єрів.

Україна хоче купити у США зброї на 50 млрд доларів, - Зеленський

Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів. Вона розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки, заявив президент Володимир Зеленський.

На думку Зеленського, Україна ще не вичерпала пакет військової допомоги, яку погодив попередній президент США Джо Байден.