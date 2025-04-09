Новий уряд у Німеччині: коаліцію погоджено, Мерц невдовзі замінить Шольца
У Німеччині блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.
Також партії домовились скасувати можливість набуття громадянства ФРН за три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні видатки, зокрема добровільне фінансування міжнародних організацій.
Також в угоді йдеться про проблему нелегальної міграції. Зокрема, на два роки буде призупинено возз'єднання сімей, буде припинено програми добровільного прийому біженців, а список безпечних країн для депортації - розширено. Крім того, буде посилено контроль на кордонах Німеччини.
У Бундестазі нової правлячої коаліції буде 328 депутатських мандатів із 630.
Очікується, що голову ХДС Фрідріха Мерца оберуть на посаду канцлера ФРН 7 травня. Він замінить на посаді Олафа Шольца.
За словами Мерца, коаліційні переговори проходили під великим тиском через глобальну політичну ситуацію.
"Зсередини і зовні багато сил працювали не на нас, а проти нас, - сказав Мерц.
Зокрема, він згадав про війну в Україні, яку не хоче припиняти російський диктатор Володимир Путін, і агресивний тарифний пакет президента США Дональда Трампа.
Однак він вважає, що коаліційна угода - це "сигнал нового початку".
Уряд Німеччини
Наприкінці лютого цього року у Німеччині відбулись дострокові вибори до Бундестагу.
За даними екзитполів, перше місце здобули ХДС/ХСС, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Зазначимо, що для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планував сформувати уряд до Великодня, 20 квітня. Тепер у Бундестазі говорять про 6 травня як про дату його обрання канцлером.
Вчора ж стало відомо, що німецькі ХДС/ХСС і СДПН домовились про формування коаліції.
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