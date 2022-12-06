Новий масований удар по Україні та вибухи на аеродромах РФ: новини за 5 грудня

Російські окупанти в черговий раз здійснили масований обстріл України, внаслідок чого є загиблі. У цей час на кількох російських військових аеродромах прогриміли вибухи.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 5 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

За добу, 4 грудня, українська авіація завдала 18 ударів по місцях зосередження особового складу та техніки росіян. Окрім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.

Українські військові 4 грудня знищили 540 окупантів та ворожий гелікоптер.

Українські військові завдали удару по позиціях окупантів у захопленому Маріуполі. Вдалося уразити не менше двох систем ППО С-300, розповів радник мера Петро Андрющенко.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російські окупанти змінили тактику на східному фронті. Ситуація на Донбасі дуже напружена, ворог збільшив авіаційних та ракетних ударів по позиціях українських військових.

Російські війська намагалися наступати на Донбасі, а Збройні сили України завдали кількох ударів по скупченням військ противника.

Окупанти завдали нового масованого удару по Україні

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти здійснили восьмий масований обстріл України. Внаслідок атак була пошкоджена енергетична інфраструктура. Також загинули четверо людей.

Усього ворог випустив по нашій країні понад 70 ракет, близько 60 були збиті українськими силами ППО.

У Росії відразу на двох аеродромах пролунали вибухи

Вранці 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому в Саратовській області впав безпілотник. За попередніми даними, в результаті "атаки дрону" постраждали двоє людей, а також пошкоджено два літаки. Інцидент стався на авіабазі "Енгельс-1".

Також вибух пролунав на аеродромі під Рязанню. За даними російських ЗМІ, спалахнув і вибухнув бензовоз. Внаслідок чого нібито загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Образа в очах Путіна і "великий" російський народ. Макрон знову висловився про РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним побачив у його очах образу на США та ЄС.

"Ймовірно, свого роду образу (бачив в очах Путіна - ред.). Щодо останніх десятиліть та західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета - знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашою метою у Франції", - сказав президент.

У той же час французький лідер заявив, що російський народ слід поважати через культурні та історичні зв'язки.

Чи зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив із Білорусі

Від Росії можна очікувати все, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ. Але поки що таких передумов немає, враховуючи колишнє скупчення живої сили під виглядом "навчень" у Білорусі, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"В одну річку двічі не вступають, але у нас такий ворог, що від нього можна все, що завгодно чекати", - сказав він.

Хочемо рухатися до світу. Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ

Угорщина не тренуватиме українських військових у рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру, розповів державний секретар з двосторонньої співпраці МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

"Ми сказали "ні" (йдеться про тренування українських військових - ред.). Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - заявив він.

Путін приїхав на Кримський міст

Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст уперше після вибухів на початку жовтня.

Він проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля та поспілкувався з будівельниками. Йому доповіли про відновлення мосту після жовтневих вибухів.