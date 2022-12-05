ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії відразу на двох аеродромах пролунали вибухи: що відомо

Новость на русском →
Саратов, Понеділок 05 грудня 2022 09:17
У Росії відразу на двох аеродромах пролунали вибухи: що відомо Фото: у Росії на двох аеродромах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляють про жертв та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza та "РИА Новости".

РосЗМІ заявляють, що зранку 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому у Саратовській області упав безпілотник. За попередніми даними, внаслідок "атаки дрона" постраждали дві особи, а також пошкоджені два літаки.

За даними Telegram-каналу ASTRA, інцидент стався на авіабазі "Енгельс-1".

"Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Також вибух пролунав на аеродромі під Рязанню. За даними російських ЗМІ, загорівся та вибухнув бензовоз. Внаслідок чого нібито загинули троє осіб, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ 29 листопада знову повідомили про вибухи. Влада заявляла про нібито "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії