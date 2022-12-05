У Росії відразу на двох аеродромах пролунали вибухи: що відомо

У Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляють про жертв та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza та "РИА Новости".

РосЗМІ заявляють, що зранку 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому у Саратовській області упав безпілотник. За попередніми даними, внаслідок "атаки дрона" постраждали дві особи, а також пошкоджені два літаки.

За даними Telegram-каналу ASTRA, інцидент стався на авіабазі "Енгельс-1".

"Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Також вибух пролунав на аеродромі під Рязанню. За даними російських ЗМІ, загорівся та вибухнув бензовоз. Внаслідок чого нібито загинули троє осіб, ще шестеро отримали поранення.