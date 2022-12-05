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Окупанти змінили тактику на Донбасі після призначення Суровікіна: Сирський розкрив деталі

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Донбас, Понеділок 05 грудня 2022 12:13
Окупанти змінили тактику на Донбасі після призначення Суровікіна: Сирський розкрив деталі Фото: окупанти змінили тактику на східному фронті після призначення Сергія Суровікіна (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти змінили тактику на східному фронті. Ситуація на Донбасі дуже напружена, ворог збільшив авіаційних і ракетних ударів по позиціях українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського під час телемарафону.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона помінялась з призначенням Суровікіна (Сергія, нового командувача армією РФ в Україні, - ред.). Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - сказав він.

Раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Черуватий в ефірі телемарафону говорив, що окупаційні війська намагаються будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Тому вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

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