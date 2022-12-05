ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Образа в очах Путіна і "великий" російський народ. Макрон знову висловився про РФ

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 05 грудня 2022 11:15
Образа в очах Путіна і "великий" російський народ. Макрон знову висловився про РФ Фото: президент Франції Еммануель Макрон та глава РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним побачив у його очах образу на США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.

Макрон вважає, що Путін зачаїв образу на Захід через нібито намагання знищити Росію.

"Ймовірно, свого роду образу (бачив в очах Путіна - ред.). Щодо останніх десятиліть і західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета - знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашою метою у Франції", - сказав президента.

Водночас французький лідер заявив, що російський народ потрібно поважати через культурні та історичні зв'язки.

"Коли ми мали дуже довгу розмову… було чітке розуміння того, що російський народ - це великий народ із великою історією. І його мета та його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити, мабуть, імперію", - акцентував Макрон.

Нагадаємо, нещодавно Еммануель Макрон заявив, що Росії після закінчення війни будуть необхідні гарантії безпеки.

При цьому аналітики ISW вважають, що ця заява Макрона стала частиною російської інформаційної спецоперації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Франція Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії