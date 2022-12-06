Новый массированный удар по Украине и взрывы на аэродромах РФ: новости за 5 декабря

Российские оккупанты в очередной раз совершили массированный обстрел Украины, в результате чего есть погибшие. В это же время на нескольких российских военных аэродромах прогремели взрывы.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 5 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

За сутки, 4 декабря, украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.

Украинские военные 4 декабря уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет.

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, российские оккупанты поменяли тактику на восточном фронте. Ситуация на Донбассе очень напряженная, враг увеличил авиационных, и ракетных ударов по позициям украинских военных.

Российские войска пытались наступать на Донбассе, а Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты совершили восьмой массированный обстрел Украины. В результате атак была повреждена энергетическая инфраструктура. Также погибли четверо человек.

Всего враг выпустил по нашей стране более 70 ракет, около 60 были сбиты украинскими силами ПВО.

В России сразу на двух аэродромах раздались взрывы

Утром 5 декабря на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области упал беспилотник. По предварительным данным, в результате "атаки дрона" пострадали два человека, а также повреждены два самолета. Инцидент произошел на авиабазе "Энгельс-1".

Также взрыв раздался на аэродроме под Рязанью. По данным российских СМИ, загорелся и взорвался бензовоз. В результате чего якобы погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Обида в глазах Путина и "великий" российский народ. Макрон снова высказался о РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным увидел в его глазах обиду на США и ЕС.

"Вероятно, своего рода обиду (видел в глазах Путина - ред.). Относительно последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель - уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель. Это никогда не было нашей целью во Франции", - сказал президент.

В то же время французский лидер заявил, что российский народ следует уважать из-за культурных и исторических связей.

Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси

От России можно ожидать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев. Но пока таких предпосылок нет, учитывая прежнее скопление живой силы под видом "учений" в Беларуси, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"В одну реку дважды не вступают, но у нас такой враг, что от него можно все что угодно ожидать", - сказал он.

Хотим двигаться к миру. Венгрия объяснила свое нежелание тренировать бойцов ВСУ

Венгрия не будет тренировать украинских военных в рамках миссии Европейского союза на своей территории, поскольку страна стремится к миру, рассказал государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Мы сказали "нет" (речь о тренировках украинских военных - ред.). Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - заявил он.

Путин приехал на Крымский мост

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после взрывов в начале октября.

Он проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после октябрьских взрывов.