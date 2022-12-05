Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб

Українська авіація завдала 18 ударів по місцям зосередження особового складу та техніки росіян. Крім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ .

Відбиті ЗСУ атаки

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Російські обстріли

Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку росіян, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива і Пречистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.

Атаки ЗСУ

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили росіян в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

В той же час наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт росіян.

Крім того, за наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.