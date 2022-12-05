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Хочемо рухатися до миру. Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ

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Угорщина, Понеділок 05 грудня 2022 22:20
Хочемо рухатися до миру. Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ Фото: Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаша Менцера.

"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині - ні", - заявив Менцер.

Державний секретар пояснив, що його країна не хоче рухатись до війни.

"Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - додав Мецнер.

Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.

Пізніше стало відомо, що Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.

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