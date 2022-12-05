ЗСУ знищили ворожий гелікоптер і ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ

Українські військові минулої доби знищили 540 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 91 590 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по місцях зосередження особового складу та техніки росіян. Окрім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.

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