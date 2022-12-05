ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ворожий гелікоптер і ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 09:17
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер і ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ворожий вертоліт та ще 540 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 540 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 91 590 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 5 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 2924 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 5900 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 1914 (+6) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засоби ППО - 211 (+1) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18) од.,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по місцях зосередження особового складу та техніки росіян. Окрім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії