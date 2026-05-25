Новий контроль і правила: в Україні може з'явитись координатор з питань антисемітизму

18:30 25.05.2026 Пн
3 хв
Зміни, які пропонують ухвалити Раді, - важливий крок на шляху до ЄС
aimg Ірина Костенко
Законодавство щодо протидії антисемітизму пропонують змінити (фото ілюстративне: Getty Images)

Верховній Раді пропонують змінити законодавство щодо запобігання та протидії антисемітизму. Так в Україні може з'явитись спеціальний координатор з цих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби апарату Верховної Ради України.

Головне:

  • Новий законопроєкт: Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону про запобігання та протидію антисемітизму.
  • Посилення моніторингу: для формування державної політики у цій сфері хочуть визначати окремого координатора - центральний орган влади.
  • Різні повноваження: координатор має не лише стежити за дотриманням правил, але й вживати заходів, співпрацювати з іншими органами та організаціями тощо.
  • Покарання за порушення: комітет розглянув також інший проєкт закону щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму, який пропонує внести зміни до КУпАП та закону про омбудсмана.

Що саме пропонують змінити в Україні

Українцям розповіли, що нещодавно (на засіданні від 22 травня) Комітет ВРУ з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт закону №14228 про внесення змін до ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Документ, внесений до парламенту за ініціативою Кабінету міністрів, пропонує доповнити чинний закон новими положеннями про спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Передбачається, що таким координатором буде центральний орган виконавчої влади, якого визначатиме уряд - Кабінет міністрів.

Крім того, законопроєкт пропонує визначити повноваження:

  • центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Уточнюється, що згідно з висновком комітету, вищезазначений проєкт закону:

  • не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції;
  • спрямований на виконання заходу Дорожньої карти з питань верховенства права.

У пояснювальні записці до законопроєкту №14228 зазначається, що повноваження центрального органу виконавчої влади, який би забезпечував формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму, можуть бути такі:

  • координація діяльності інших центральних і місцевих органів влади;
  • нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • узагальнення практики застосування положень законодавства;
  • розробка (підготовка) пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
  • участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • співпраця з відповідними органами іноземних держав.

Крім того, документ пропонує визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у цій сфері:

  • моніторинг дотримання вимог законодавства;
  • вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму;
  • вжиття заходів щодо вшанування пам'яті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту);
  • взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • співпраця з громадськими об'єднаннями;
  • проведення консультацій і досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.

У прес-службі апарату ВРУ повіломили, що такий самий висновок члени комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №14228-1.

У ньому йдеться про внесення змін щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму:

  • до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП);
  • до ЗУ "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини".

