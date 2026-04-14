До 8 років в'язниці або штраф: за антисемітизм в Україні суворо каратимуть
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав закон №2037-ІХ, який запроваджує кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.
Головне:
- Володимир Зеленський підписав законопроект №2037-ІХ, який вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України.
- За прояви антисемітизму в Україні тепер офіційно запроваджено кримінальну відповідальність.
- Порушникам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень, обмеження волі до 5 років або ув’язнення на строк до 3 років.
- За злочини, вчинені службовими особами або із застосуванням насильства, передбачено до 5 років позбавлення волі.
- Якщо дії вчинені організованою групою або призвели до тяжких наслідків, термін ув’язнення становить від 5 до 8 років.
Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №5110 ще у лютому 2022 року. Тоді за документ у другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів.
Які зміни передбачає закон
Документ вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України - "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".
Зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за прояви антисемітизму.
Яке покарання передбачено
За прояви антисемітизму передбачено:
- штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень);
- уабо обмеження волі на строк до п’яти років;
- або позбавлення волі на строк до трьох років;
- з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Якщо такі дії поєднані з насильством, обманом чи погрозами або вчинені службовою особою, передбачено:
- штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 гривень);
- або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років;
- з можливим обмеженням права обіймати посади.
У разі, якщо правопорушення вчинене організованою групою або спричинило тяжкі наслідки, покарання становитиме від п’яти до восьми років позбавлення волі.
