Новый контроль и правила: в Украине может появиться координатор по вопросам антисемитизма

Главное: Новый законопроект : Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон о предотвращении и противодействии антисемитизму.

Усиление мониторинга : для формирования государственной политики в этой сфере хотят определять отдельного координатора - центральный орган власти.

Различные полномочия : координатор должен не только следить за соблюдением правил, но и принимать меры, сотрудничать с другими органами и организациями и т.п.

Наказание за нарушение: комитет рассмотрел также другой проект закона насчет усиления предотвращения и противодействия антисемитизму, который предлагает внести изменения в КУоАП и закон об омбудсмене.

Что именно предлагают изменить в Украине

Украинцам рассказали, что недавно (на заседании от 22 мая) Комитет ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект закона №14228 о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Документ, внесенный в парламент по инициативе Кабинета министров, предлагает дополнить действующий закон новыми положениями о специальном координаторе по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Предполагается, что таким координатором будет центральный орган исполнительной власти, которого будет определять правительство - Кабинет министров.

Кроме того, законопроект предлагает определить полномочия:

центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Уточняется, что согласно заключению комитета, вышеупомянутый проект закона:

не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции;

направлен на выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам верховенства права.

В пояснительной записке к законопроекту №14228 отмечается, что полномочия центрального органа исполнительной власти, который бы обеспечивал формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, могут быть следующие:

координация деятельности других центральных и местных органов власти;

нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

обобщение практики применения положений законодательства;

разработка (подготовка) предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере;

участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств.

Кроме того, документ предлагает определить полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в этой сфере:

мониторинг соблюдения требований законодательства;

принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму;

принятие мер по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;

сотрудничество с общественными объединениями;

проведение консультаций и исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

В пресс-службе аппарата ВРУ сообщили, что такой же вывод члены комитета приняли и по альтернативному законопроекту №14228-1.

В нем говорится о внесении изменений по усилению предотвращения и противодействия антисемитизму: