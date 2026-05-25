Новый контроль и правила: в Украине может появиться координатор по вопросам антисемитизма

18:30 25.05.2026 Пн
3 мин
Изменения, которые предлагают принять Раде, - важный шаг на пути в ЕС
aimg Ирина Костенко
Законодательство о противодействии антисемитизму предлагают изменить (фото иллюстративное: Getty Images)

Верховной Раде предлагают изменить законодательство по предотвращению и противодействию антисемитизму. Так в Украине может появиться специальный координатор по этим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

Главное:

  • Новый законопроект: Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон о предотвращении и противодействии антисемитизму.
  • Усиление мониторинга: для формирования государственной политики в этой сфере хотят определять отдельного координатора - центральный орган власти.
  • Различные полномочия: координатор должен не только следить за соблюдением правил, но и принимать меры, сотрудничать с другими органами и организациями и т.п.
  • Наказание за нарушение: комитет рассмотрел также другой проект закона насчет усиления предотвращения и противодействия антисемитизму, который предлагает внести изменения в КУоАП и закон об омбудсмене.

Что именно предлагают изменить в Украине

Украинцам рассказали, что недавно (на заседании от 22 мая) Комитет ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект закона №14228 о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Документ, внесенный в парламент по инициативе Кабинета министров, предлагает дополнить действующий закон новыми положениями о специальном координаторе по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Предполагается, что таким координатором будет центральный орган исполнительной власти, которого будет определять правительство - Кабинет министров.

Кроме того, законопроект предлагает определить полномочия:

  • центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
  • центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Уточняется, что согласно заключению комитета, вышеупомянутый проект закона:

  • не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции;
  • направлен на выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам верховенства права.

В пояснительной записке к законопроекту №14228 отмечается, что полномочия центрального органа исполнительной власти, который бы обеспечивал формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, могут быть следующие:

  • координация деятельности других центральных и местных органов власти;
  • нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
  • обобщение практики применения положений законодательства;
  • разработка (подготовка) предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере;
  • участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
  • сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств.

Кроме того, документ предлагает определить полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в этой сфере:

  • мониторинг соблюдения требований законодательства;
  • принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму;
  • принятие мер по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);
  • взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
  • сотрудничество с общественными объединениями;
  • проведение консультаций и исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

В пресс-службе аппарата ВРУ сообщили, что такой же вывод члены комитета приняли и по альтернативному законопроекту №14228-1.

В нем говорится о внесении изменений по усилению предотвращения и противодействия антисемитизму:

  • в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП);
  • в ЗУ "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека".

