ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Новий контроль і правила: в Україні може з'явитись координатор з питань антисемітизму

18:30 25.05.2026 Пн
3 хв
Зміни, які пропонують ухвалити Раді, - важливий крок на шляху до ЄС
aimg Ірина Костенко
Новий контроль і правила: в Україні може з'явитись координатор з питань антисемітизму Законодавство щодо протидії антисемітизму пропонують змінити (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Верховній Раді пропонують змінити законодавство щодо запобігання та протидії антисемітизму. Так в Україні може з'явитись спеціальний координатор з цих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби апарату Верховної Ради України.

Читайте також: До 8 років в'язниці або штраф: за антисемітизм в Україні суворо каратимуть

Головне:

  • Новий законопроєкт: Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону про запобігання та протидію антисемітизму.
  • Посилення моніторингу: для формування державної політики у цій сфері хочуть визначати окремого координатора - центральний орган влади.
  • Різні повноваження: координатор має не лише стежити за дотриманням правил, але й вживати заходів, співпрацювати з іншими органами та організаціями тощо.
  • Покарання за порушення: комітет розглянув також інший проєкт закону щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму, який пропонує внести зміни до КУпАП та закону про омбудсмана.

Що саме пропонують змінити в Україні

Українцям розповіли, що нещодавно (на засіданні від 22 травня) Комітет ВРУ з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт закону №14228 про внесення змін до ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Документ, внесений до парламенту за ініціативою Кабінету міністрів, пропонує доповнити чинний закон новими положеннями про спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Передбачається, що таким координатором буде центральний орган виконавчої влади, якого визначатиме уряд - Кабінет міністрів.

Крім того, законопроєкт пропонує визначити повноваження:

  • центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Уточнюється, що згідно з висновком комітету, вищезазначений проєкт закону:

  • не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції;
  • спрямований на виконання заходу Дорожньої карти з питань верховенства права.

У пояснювальні записці до законопроєкту №14228 зазначається, що повноваження центрального органу виконавчої влади, який би забезпечував формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму, можуть бути такі:

  • координація діяльності інших центральних і місцевих органів влади;
  • нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • узагальнення практики застосування положень законодавства;
  • розробка (підготовка) пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
  • участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму;
  • співпраця з відповідними органами іноземних держав.

Крім того, документ пропонує визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у цій сфері:

  • моніторинг дотримання вимог законодавства;
  • вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму;
  • вжиття заходів щодо вшанування пам'яті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту);
  • взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • співпраця з громадськими об'єднаннями;
  • проведення консультацій і досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.

У прес-службі апарату ВРУ повіломили, що такий самий висновок члени комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №14228-1.

У ньому йдеться про внесення змін щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму:

  • до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП);
  • до ЗУ "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини".

Нагадаємо, раніше історик Віталій Нахманович в інтерв'ю для РБК-Україна розповів, чому Голокост і досі не вважають частиною української історії.

Крім того, ми пояснювали, як у СРСР утискали євреїв (сіючи ворожнечу) та витісняли з професій і культури.

Читайте також, як українці рятували євреїв від нацистів під страхом смерті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кабінет Міністрів України Голокост Верховна рада Правила поведінки Штрафи
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою