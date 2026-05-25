Новий контроль і правила: в Україні може з'явитись координатор з питань антисемітизму
Верховній Раді пропонують змінити законодавство щодо запобігання та протидії антисемітизму. Так в Україні може з'явитись спеціальний координатор з цих питань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби апарату Верховної Ради України.
Головне:
- Новий законопроєкт: Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону про запобігання та протидію антисемітизму.
- Посилення моніторингу: для формування державної політики у цій сфері хочуть визначати окремого координатора - центральний орган влади.
- Різні повноваження: координатор має не лише стежити за дотриманням правил, але й вживати заходів, співпрацювати з іншими органами та організаціями тощо.
- Покарання за порушення: комітет розглянув також інший проєкт закону щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму, який пропонує внести зміни до КУпАП та закону про омбудсмана.
Що саме пропонують змінити в Україні
Українцям розповіли, що нещодавно (на засіданні від 22 травня) Комітет ВРУ з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт закону №14228 про внесення змін до ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".
Документ, внесений до парламенту за ініціативою Кабінету міністрів, пропонує доповнити чинний закон новими положеннями про спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Передбачається, що таким координатором буде центральний орган виконавчої влади, якого визначатиме уряд - Кабінет міністрів.
Крім того, законопроєкт пропонує визначити повноваження:
- центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Уточнюється, що згідно з висновком комітету, вищезазначений проєкт закону:
- не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції;
- спрямований на виконання заходу Дорожньої карти з питань верховенства права.
У пояснювальні записці до законопроєкту №14228 зазначається, що повноваження центрального органу виконавчої влади, який би забезпечував формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму, можуть бути такі:
- координація діяльності інших центральних і місцевих органів влади;
- нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- узагальнення практики застосування положень законодавства;
- розробка (підготовка) пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
- участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- співпраця з відповідними органами іноземних держав.
Крім того, документ пропонує визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у цій сфері:
- моніторинг дотримання вимог законодавства;
- вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму;
- вжиття заходів щодо вшанування пам'яті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту);
- взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;
- співпраця з громадськими об'єднаннями;
- проведення консультацій і досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.
У прес-службі апарату ВРУ повіломили, що такий самий висновок члени комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №14228-1.
У ньому йдеться про внесення змін щодо посилення запобігання та протидії антисемітизму:
- до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП);
- до ЗУ "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини".
Нагадаємо, раніше історик Віталій Нахманович в інтерв'ю для РБК-Україна розповів, чому Голокост і досі не вважають частиною української історії.
Крім того, ми пояснювали, як у СРСР утискали євреїв (сіючи ворожнечу) та витісняли з професій і культури.
Читайте також, як українці рятували євреїв від нацистів під страхом смерті.