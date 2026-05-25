Новый контроль и правила: в Украине может появиться координатор по вопросам антисемитизма
Верховной Раде предлагают изменить законодательство по предотвращению и противодействию антисемитизму. Так в Украине может появиться специальный координатор по этим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.
Главное:
- Новый законопроект: Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон о предотвращении и противодействии антисемитизму.
- Усиление мониторинга: для формирования государственной политики в этой сфере хотят определять отдельного координатора - центральный орган власти.
- Различные полномочия: координатор должен не только следить за соблюдением правил, но и принимать меры, сотрудничать с другими органами и организациями и т.п.
- Наказание за нарушение: комитет рассмотрел также другой проект закона насчет усиления предотвращения и противодействия антисемитизму, который предлагает внести изменения в КУоАП и закон об омбудсмене.
Что именно предлагают изменить в Украине
Украинцам рассказали, что недавно (на заседании от 22 мая) Комитет ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект закона №14228 о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Документ, внесенный в парламент по инициативе Кабинета министров, предлагает дополнить действующий закон новыми положениями о специальном координаторе по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Предполагается, что таким координатором будет центральный орган исполнительной власти, которого будет определять правительство - Кабинет министров.
Кроме того, законопроект предлагает определить полномочия:
- центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Уточняется, что согласно заключению комитета, вышеупомянутый проект закона:
- не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции;
- направлен на выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам верховенства права.
В пояснительной записке к законопроекту №14228 отмечается, что полномочия центрального органа исполнительной власти, который бы обеспечивал формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, могут быть следующие:
- координация деятельности других центральных и местных органов власти;
- нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- обобщение практики применения положений законодательства;
- разработка (подготовка) предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере;
- участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств.
Кроме того, документ предлагает определить полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в этой сфере:
- мониторинг соблюдения требований законодательства;
- принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму;
- принятие мер по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
- сотрудничество с общественными объединениями;
- проведение консультаций и исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
В пресс-службе аппарата ВРУ сообщили, что такой же вывод члены комитета приняли и по альтернативному законопроекту №14228-1.
В нем говорится о внесении изменений по усилению предотвращения и противодействия антисемитизму:
- в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП);
- в ЗУ "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека".
