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Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі

Фото: Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі нещодавно розпочалися нові військові навчання разом з російськими солдатами, проте це не означає, що загарбники готуються до нового наступу на Україну з території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які

Як повідомлялося раніше, для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі у Росії як мінімум не вистачає людей.

Окрім того, військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями у Білорусі, у яких бере участь і Росія.

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