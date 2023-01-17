Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі

У Білорусі нещодавно розпочалися нові військові навчання разом з російськими солдатами, проте це не означає, що загарбники готуються до нового наступу на Україну з території держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які
Як повідомлялося раніше, для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі у Росії як мінімум не вистачає людей.
Окрім того, військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями у Білорусі, у яких бере участь і Росія.
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