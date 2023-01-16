Задіють всі аеродроми та полігони: у Білорусі розпочалися масштабні навчання з Росією

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Так, Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

У ході навчання планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;

авіаційна підтримка угруповань військ;

висадка тактичного повітряного десанту;

доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Як повідомлялося раніше, у першому кварталі 2023 року в Білорусі заплановані нові навчання - муштруватимуть територіальну оборону.

Крім того, аналітики ISW оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та вступ Білорусі у війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.