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Задіють всі аеродроми та полігони: у Білорусі розпочалися масштабні навчання з Росією

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Білорусь, Понеділок 16 січня 2023 08:34
Задіють всі аеродроми та полігони: у Білорусі розпочалися масштабні навчання з Росією Фото: у Білорусі розпочалися масштабні навчання за участю Росії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Так, Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

У ході навчання планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:

  • ведення повітряної розвідки;
  • спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
  • авіаційна підтримка угруповань військ;
  • висадка тактичного повітряного десанту;
  • доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Як повідомлялося раніше, у першому кварталі 2023 року в Білорусі заплановані нові навчання - муштруватимуть територіальну оборону.

Крім того, аналітики ISW оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та вступ Білорусі у війну проти України.

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