Новый фронт? Welt проанализировало, реально ли новое нападение на Украину с Беларуси

В Беларуси недавно начались новые военные учения вместе с российскими солдатами, однако это не означает, что захватчики готовятся к новому наступлению на Украину с территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Как сообщалось ранее, для подготовки нового наступления на Украину из Беларуси в России как минимум не хватает людей.

Кроме того, военные не исключают, что в Украине может увеличится количество воздушные тревоги в связи с авиационными учениями в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.

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