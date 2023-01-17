Новый фронт? Welt проанализировало, реально ли новое нападение на Украину с Беларуси

В Беларуси недавно начались новые военные учения вместе с российскими солдатами, однако это не означает, что захватчики готовятся к новому наступлению на Украину с территории государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые
Как сообщалось ранее, для подготовки нового наступления на Украину из Беларуси в России как минимум не хватает людей.
Кроме того, военные не исключают, что в Украине может увеличится количество воздушные тревоги в связи с авиационными учениями в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.
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