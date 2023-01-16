Чи побільшає в Україні повітряних тривог через навчання у Білорусі: відповідь Ігната

Військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі, в яких бере участь і Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що ситуація в Україні буде залежати від того, які літаки білоруси та росіяни будуть використовувати під час навчань. Якщо у небо піднімуть стратегічну авіацію, то українців будуть попереджати про загрозу.

"Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.

Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі під час останньої масованої атаки росіян.

Нагадаємо, що сьогодні у Білорусі стартували спільні з Росією авіаційні навчання.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що поки ці російсько-білоруські навчання не несуть загрози.

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