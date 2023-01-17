Чи може Росія найближчим часом піти в наступ на Київ: оцінка експерта

Для підготовки нового наступу на Україну з території Білорусі у Росії як мінімум не вистачає людей. Країна-агресор не зможе протягом найближчого часу зважитись на масштабну наступальну операцію.

Експерт не виключає можливість нового наступу з території Білорусі, але підкреслює, що наразі такий варіант розвитку подій абсолютно неймовірний.

Кевлюк зазначив, що коли окупанти розпочинали наступальну операцію у лютому 2022 року, вони мали 176 батальйонних тактичних груп, у яких зібрали всю боєздатну частину сухопутних військ РФ. Угруповання складало приблизно 200 тисяч. Проте, звичайно, не всі вони були на київському напрямку.

Так, наразі з 200 тисяч, які починали війну, лише вбитими втрати складають 116 тисяч, ще 300 тисяч поранених.

"Ті, хто починав це вторгнення і випадково залишився живим, уже по кілька разів поранені, виліковані і повернуті в стрій. Стягнуті на війну вже всі, хто служив викладачами, інструкторами, охороняв якісь бази. Тобто про високу боєздатність цих військових частин говорити не варто, мабуть, ще з літа минулого року", - сказав він.

Експерт вважає, що РФ може лише підлатати дірки у військових частинах тими залишками частково мобілізованих, які у неї зараз є. При цьому він зазначив, що в окупаційній армії уже відбулося по декілька ротацій. Наприклад, 810-та бригада морської піхоти з Криму вже тричі поміняла свій особовий склад. Тобто ситуація у них не дозволяє створити боєздатне угруповання для проведення наступальної операції.

"Відповідно, якщо ви маєте мету у війні, не досягли її, але не відмовилися від її досягнення - ви маєте наростити зусилля. Звідси випливає необхідність проведення наступної хвилі мобілізації, про яку вже ходять розмови", - сказав експерт.

Кевлюк зазначив, що мобілізація триває близько 60-90 днів, після цього ще 60-90 днів потрібно на те, аби звести людей у військові колективи та навчити їх діяти разом, використовувати військову техніку та навчити якоїсь елементарної тактики.

"Тобто раніше ніж за півроку вони фізично неспроможні щось провести - наступальне, серйозне, масштабне", - зауважив він.

З приводу Білорусі, експерт зазначив, що зараз там перебуває 2-га мотострілецька дивізія західного військового округу збройних сил РФ. Вона налічує приблизно 12 тисяч. Туди поступово подається поповнення, відремонтоване озброєння. Але, за його словами, наступати однією дивізією на Київ - сумнівний задум. Не факт, що вони доїдуть до Чернігова.

"Зважаючи на те, що угрупованням, яке готується боронити Київ, керує генерал Павлюк, то в росіян шансів трошки більше нуля. Тому вся ця білоруська активність - класичний приклад демонстративних дій, коли противник намагається утримати нас від перекидання частини наших сил з північного напрямку, наприклад, під той же Соледар", - додав Кевлюк.

За його словами, для того, аби росіяни замислювали похід на Київ, їм потрібно збирати угруповання принаймні на 250-300 тисяч. Тоді, може, в них щось і вийде, хоча не факт.

"Якщо Збройні сили мають на цьому напрямку 30 тисяч оборонців, то ворог має щонайменше зібрати 150 тисяч, і це не гарантує перемогу. Тому якщо щось і буде - воно має розвиватися інакше. З огляду на те, що ми зараз спостерігаємо на фронтах, це буде спроба просунутися на Київ через Запоріжжя і Бахмут в напрямку на Дніпро, з Дніпра - на Черкаси, а з Черкас - на Київ. Інакше воно не вимальовується - з інших напрямків просто немає чим", - додав Кевлюк.