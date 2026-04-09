Нових штрафів не буде: у Раді пояснили, що насправді зміниться на ринку оренди житла

Головне: Штрафів не буде: Парламент не розглядає жодних нових санкцій чи інструментів примусу для орендодавців.

Зниження податків: Замість тиску пропонується знизити ставку оподаткування оренди з 23% до 5%.

ФОП не для всіх: Реєстрація підприємцем для здачі однієї квартири не буде обов'язковою.

Старі правила: Чинні штрафи за несплату податків діють давно і змінюватися не будуть.

Податки замість батога: як планують детінізувати ринок

За словами Олени Шуляк, вивести ринок оренди з тіні через нові покарання неможливо, доки чинна ставка оподаткування залишається непідйомною для звичайних власників житла.

Єдина реальна дискусія, яка зараз ведеться в Парламенті та податковій, стосується саме полегшення фінансового навантаження.

"Сьогодні в Парламенті ведеться лише єдина дискусія про зниження ставки оподаткування доходів від оренди. На сьогодні податкове навантаження величезне - 23%. І, звичайно, за таких умов люди не завжди готові показувати оренду офіційно", - підкреслила Шуляк.

Нардепка пояснила, що наразі розробляються законодавчі зміни, які мають зробити легальну оренду економічно вигідною. Зокрема, розглядається зниження ПДФО з 18% до 5%, а також особливі умови для орендодавців, які надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

"Якщо ми хочемо реально вивести ринок оренди з тіні, то перший крок - це не штрафи, а зменшення оподаткування. Ми шукаємо рішення, які дадуть змогу краще захистити і тих, хто здає житло, і тих, хто його винаймає", - додала голова комітету.

Про реєстрацію ФОП та контроль через банки

Окремо Шуляк заспокоїла власників одиничних об'єктів нерухомості. За її словами, держава не вимагатиме від кожного орендодавця ставати фізичною особою-підприємцем.

"Модель з ФОП є логічною для тих, хто справді веде бізнес і має кілька об’єктів, але це не може бути універсальною відповіддю для всіх приватних орендодавців", - зауважила вона.

Також було спростовано чутки про впровадження нових механізмів стеження за власниками квартир через банківські перекази, ОСББ чи перевірки комунальних служб. Жодних нових інструментів примусу зараз не розробляють.

Що з штрафами, які вже існують

Депутатка нагадала, що штрафні санкції за несплату податків від оренди вже передбачені чинним Податковим кодексом і вони не є новими.

Якщо податкова отримує інформацію про укладений договір, але платежі не надходять, то діють сталі правила: 25% штрафу від суми боргу плюс пеня, а в разі повторного порушення - 50% і пеня.

"На сьогодні законодавство вже діє. Жодних пропозицій щодо якихось нових високих штрафів чи інших жорсткіших санкцій ми в парламенті не розглядали", - резюмувала Олена Шуляк.