Нових штрафів не буде: у Раді пояснили, що насправді зміниться на ринку оренди житла

У Верховній Раді відсутні законодавчі ініціативи щодо запровадження нових штрафів для українців, які здають квартири в оренду. Натомість влада обговорює можливість радикального зниження податків на доходи від такого бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.
Головне:
За словами Олени Шуляк, вивести ринок оренди з тіні через нові покарання неможливо, доки чинна ставка оподаткування залишається непідйомною для звичайних власників житла.
Єдина реальна дискусія, яка зараз ведеться в Парламенті та податковій, стосується саме полегшення фінансового навантаження.
"Сьогодні в Парламенті ведеться лише єдина дискусія про зниження ставки оподаткування доходів від оренди. На сьогодні податкове навантаження величезне - 23%. І, звичайно, за таких умов люди не завжди готові показувати оренду офіційно", - підкреслила Шуляк.
Нардепка пояснила, що наразі розробляються законодавчі зміни, які мають зробити легальну оренду економічно вигідною. Зокрема, розглядається зниження ПДФО з 18% до 5%, а також особливі умови для орендодавців, які надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
"Якщо ми хочемо реально вивести ринок оренди з тіні, то перший крок - це не штрафи, а зменшення оподаткування. Ми шукаємо рішення, які дадуть змогу краще захистити і тих, хто здає житло, і тих, хто його винаймає", - додала голова комітету.
Окремо Шуляк заспокоїла власників одиничних об'єктів нерухомості. За її словами, держава не вимагатиме від кожного орендодавця ставати фізичною особою-підприємцем.
"Модель з ФОП є логічною для тих, хто справді веде бізнес і має кілька об’єктів, але це не може бути універсальною відповіддю для всіх приватних орендодавців", - зауважила вона.
Також було спростовано чутки про впровадження нових механізмів стеження за власниками квартир через банківські перекази, ОСББ чи перевірки комунальних служб. Жодних нових інструментів примусу зараз не розробляють.
Депутатка нагадала, що штрафні санкції за несплату податків від оренди вже передбачені чинним Податковим кодексом і вони не є новими.
Якщо податкова отримує інформацію про укладений договір, але платежі не надходять, то діють сталі правила: 25% штрафу від суми боргу плюс пеня, а в разі повторного порушення - 50% і пеня.
"На сьогодні законодавство вже діє. Жодних пропозицій щодо якихось нових високих штрафів чи інших жорсткіших санкцій ми в парламенті не розглядали", - резюмувала Олена Шуляк.
