Ринок рієлторів по-новому: чи зобов’яжуть українців платити посередникам і що буде з цінами

Майбутній законопроект про рієлторські послуги не передбачатиме обов’язку для громадян залучати посередників при оренді чи купівлі житла. Також документ не запроваджуватиме державного регулювання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк .

Головне: Участь рієлтора в угодах залишається добровільною: г ромадяни зможуть звертатися до нотаріуса напряму.

ромадяни зможуть звертатися до нотаріуса напряму. Законопроект спрямований на захист прав споживачів , щоб люди не платили комісії "за повітря".

, щоб люди не платили комісії "за повітря". Податкове навантаження на оренду (наразі 23%) пропонують зменшити для виведення ринку з тіні.

Спростування міфів про обов’язкові послуги

Шуляк наголосила, що навколо напрацювання документа виникло чимало чуток. Зокрема, вона заперечила інформацію про нав'язування посередницьких послуг.

"Останній міф, який мене дуже збентежив - деякі фахівці-ріелтори зараз говорять, що в цьому законі буде прописано, що людина обов'язково повинна скористатися посередницькими послугами. Це неприпустимо. Людина і надалі сама вирішуватиме, яким шляхом їй шукати житло і як оформлювати угоду", - пояснила чиновниця.

За її словами, якщо людина хоче самостійно вибрати квартиру чи будинок, а потім звернутися безпосередньо до нотаріуса для укладення договору, така можливість залишатиметься без будь-яких додаткових вимог.

"Ніякий посередник між людиною, між нотаріусом не передбачений", - зазначила Шуляк.

Прозорі договори та захист прав

За словами депутатки, якщо людина все ж обирає допомогу фахівця, їхні відносини мають бути офіційно оформлені. У договорі повинно бути чітко прописано, які саме послуги надаються (аналіз ринку, порівняння цін тощо) та за що конкретно здійснюється оплата.

Ідея врегулювання ринку виникла через масові скарги громадян на нав'язані послуги та незадовільний сервіс.

"Коли ми починали цим питанням займатися, то запит, перш за все, йшов не від ріелторів, і навіть не від Парламенту, і навіть не від Уряду. Запит йшов від хвилі звернень, від незадовільних відгуків громадян, тобто, отримувачів цих послуг, а також від людей, яким цю послугу навʼязують. Оскільки ми почали займатися питаннями житла, логічно, що саме нам почали озвучувати необхідність цих змін", - розповіла вона.

Детінізація через податки

Олена Шуляк підкреслила, що повноцінне врегулювання ринку оренди неможливе без перегляду податкової політики. За даними ДПС, у 2024 році лише 900 осіб в усій Україні задекларували доходи від здачі житла.

"Це законопроект ширшого поля, оскільки йдеться про захист житлових прав громадян. Люди повинні отримувати якісні послуги. Вони не повинні сплачувати за повітря, не розуміючи, що вони отримують", - додала голова Комітету.

На її думку, держава має спочатку зменшити податкове навантаження на орендодавців, яке зараз становить 23% і є непідйомним для більшості, а вже потім посилювати контроль.