Нові правила для рієлторів і менший податок для орендодавців: що планує змінити Рада

У Верховній Раді напрацьовують законопроект для виведення ринку оренди житла "з тіні" та запровадження прозорих правил роботи для рієлторів - щоб захистити клієнтів від недобросовісних посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби апарату Верховної Ради України.

Головне:

Податки на оренду планують значно знизити - щоб стимулювати власників житла виходити з "тіні".

Для рієлторів впровадять прозорі правила гри - щоб захистити клієнтів від недобросовісних посередників.

Новий закон розробляють із залученням майже сотні експертів - щоб підвищити професійні стандарти.

Який комітет ВРУ взявся за підготовку законопроекту

Українцям розповіли, що нині у комітеті Верховної Ради з питань державної влади напрацьовують пропозиції для законодавчого врегулювання:

ринку рієлторських послуг;

ринку оренди житла.

Йдеться, зокрема, про зниження податку на майно, що здається в оренду.

Чому оренда житла в Україні - "у глибокій тіні"

Очільниця комітету Олена Шуляк пояснила, що сьогодні ринок перебуває у глибокій тіні: за даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні.

При цьому основною причиною називають високий рівень оподаткування - власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку.

Чому окрему увагу приділять діяльності рієлторів

Планується, що окрему увагу у ВРУ приділять ріелторській діяльності.

Нещодавно у Комітеті навіть створили робочу групу, яка вивчає проблематику цього ринку та має на меті напрацювати законодавчі пропозиції для забезпечення:

прозорості рієлторських послуг;

захисту прав громадян;

підтримки професійних рієлторів, які надають якісні послуги.

Шуляк зауважила, що наразі на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками (які часто отримують комісію без фактичного надання послуги).

Це призводить до обурення громадян і дискредитує професію.

"Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов'язків: не демонструють об'єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах", - пояснила політик.

Вона додала, що "такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги".

Що може змінити новий законопроект

Згідно з оприлюдненою інформацією, до роботи робочої групи Комітету станом на 9 лютого 2026 року вже долучилося майже сотня експертів ринку оренди.

Планується, що напрацьований у парламенті законопроект передбачатиме, зокрема:

значне зниження податкового навантаження для власників житла, яке здається в оренду (що стимулюватиме легалізацію відповідних доходів);

впровадження прозорих правил рієлторської діяльності ;

захист прав громадян і підвищення професійних стандартів на ринку.

"Передбачається відкритий та прозорий процес обговорення за участі, зокрема, центральних органів виконавчої влади та представників профільних асоціацій", - підсумували у прес-службі апарату ВРУ.