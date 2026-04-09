Новых штрафов не будет: в Раде объяснили, что на самом деле изменится на рынке аренды жилья

Главное: Штрафов не будет: Парламент не рассматривает никаких новых санкций или инструментов принуждения для арендодателей.

Парламент не рассматривает никаких новых санкций или инструментов принуждения для арендодателей. Снижение налогов: Вместо давления предлагается снизить ставку налогообложения аренды с 23% до 5%.

Вместо давления предлагается снизить ставку налогообложения аренды с 23% до 5%. ФЛП не для всех: Регистрация предпринимателем для сдачи одной квартиры не будет обязательной.

Регистрация предпринимателем для сдачи одной квартиры не будет обязательной. Старые правила: Действующие штрафы за неуплату налогов существуют давно и меняться не будут.

Налоги вместо кнута: как планируют детенизировать рынок

По словам Елены Шуляк, вывести рынок аренды из тени через новые наказания невозможно, пока действующая ставка налогообложения остается неподъемной для обычных владельцев жилья.

Единственная реальная дискуссия, которая сейчас ведется в Парламенте и налоговой, касается именно облегчения финансовой нагрузки.

"Сегодня в Парламенте ведется лишь единственная дискуссия о снижении ставки налогообложения доходов от аренды. На сегодня налоговая нагрузка огромная - 23%. И, конечно, при таких условиях люди не всегда готовы показывать аренду официально", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп пояснила, что сейчас разрабатываются законодательные изменения, которые должны сделать легальную аренду экономически выгодной. В частности, рассматривается снижение НДФЛ с 18% до 5%, а также особые условия для арендодателей, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

"Если мы хотим реально вывести рынок аренды из тени, то первый шаг - это не штрафы, а уменьшение налогообложения. Мы ищем решения, которые позволят лучше защитить и тех, кто сдает жилье, и тех, кто его снимает", - добавила глава комитета.

О регистрации ФЛП и контроле через банки

Отдельно Шуляк успокоила владельцев единичных объектов недвижимости. По ее словам, государство не будет требовать от каждого арендодателя становиться физическим лицом-предпринимателем.

"Модель с ФЛП логична для тех, кто действительно ведет бизнес и имеет несколько объектов, но это не может быть универсальным ответом для всех частных арендодателей", - отметила она.

Также были опровергнуты слухи о внедрении новых механизмов слежения за владельцами квартир через банковские переводы, ОСМД или проверки коммунальных служб. Никаких новых инструментов принуждения сейчас не разрабатывают.

Что с штрафами, которые уже существуют

Депутат напомнила, что штрафные санкции за неуплату налогов от аренды уже предусмотрены действующим Налоговым кодексом и они не являются новыми.

Если налоговая получает информацию о заключенном договоре, но платежи не поступают, то действуют постоянные правила: 25% штрафа от суммы долга плюс пеня, а в случае повторного нарушения - 50% и пеня.

"На сегодня законодательство уже действует. Никаких предложений относительно каких-то новых высоких штрафов или других более жестких санкций мы в парламенте не рассматривали", - резюмировала Елена Шуляк.