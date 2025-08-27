Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусів

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що в середу, 27 серпня, рух транспорту частково обмежують проспектом Алішера Навої - на ділянці:

від вулиці Князя Романа Мстиславича;

до проспекту Алішера Навої, 16.

"У напрямку проспекту Воскресенського", - пояснили українцям.

Зазначається, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт у період:

з 8:00 (зранку);

до 20:00 (ввечері).

Часткове обмеження руху проспектом Алішера Навої (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Варто зазначити, що проспект Алішера Навої розташований у Дніпровському районі столиці:

пролягає біля житлових масивів Воскресенка й Північно-Броварський;

простягається від вулиці Миропільської та вулиці Остафія Дашкевича до вулиці Райдужної.

Прилучаються до нього вулиці Князя Романа Мстиславича, Воскресенська, а також Воскресенський проспект.

Проспект Алішера Навої у Києві (карта: google.com/maps)

Як змінюється рух автобусів маршруту №44

Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у рух автобусів на маршруті №44.

Уточнюється, що автобуси змінюють рух через дорожні роботи на проспекті Алішера Навої - з 8:00 до 20:00.

Так, у напрямку вулиці Милославської автобуси №44 курсуватимуть:

від житлового масиву "Березняки" до проспекту Алішера Навої - за власним маршрутом;

далі - вулиця Остафія Дашкевича - вулиця Чорних Запорожців - проспект Воскресенський;

далі - за власним маршрутом до вулиці Милославської.

При цьому у зворотному напрямку пасажири їздитимуть без змін.

Тимчасові зміни у маршруті автобусів №44 (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати зміни під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.