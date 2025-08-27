Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусів

Сьогодні, 27 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Алішера Навої. Крім того, запроваджують зміни в русі автобусів на маршруті №44.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що в середу, 27 серпня, рух транспорту частково обмежують проспектом Алішера Навої - на ділянці:
"У напрямку проспекту Воскресенського", - пояснили українцям.
Зазначається, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт у період:
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.
Варто зазначити, що проспект Алішера Навої розташований у Дніпровському районі столиці:
Прилучаються до нього вулиці Князя Романа Мстиславича, Воскресенська, а також Воскресенський проспект.
Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у рух автобусів на маршруті №44.
Уточнюється, що автобуси змінюють рух через дорожні роботи на проспекті Алішера Навої - з 8:00 до 20:00.
Так, у напрямку вулиці Милославської автобуси №44 курсуватимуть:
При цьому у зворотному напрямку пасажири їздитимуть без змін.
"У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати зміни під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. Було також частково перекрито важливу розв'язку столиці - Солом'янську площу.
Крім того, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
