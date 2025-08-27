Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусов

Сегодня, 27 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Алишера Навои. Кроме того, вводят изменения в движении автобусов на маршруте №44.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в среду, 27 августа, движение транспорта частично ограничивают по проспекту Алишера Навои - на участке:
"В направлении проспекта Воскресенского", - объяснили украинцам.
Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт в период:
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.
Стоит отметить, что проспект Алишера Навои расположен в Днепровском районе столицы:
Примыкают к нему улицы Князя Романа Мстиславича, Воскресенская, а также Воскресенский проспект.
Ссылаясь на КП "Киевпастранс", в КГГА сообщили также о внесении изменений в движение автобусов на маршруте №44.
Уточняется, что автобусы меняют движение из-за дорожных работ на проспекте Алишера Навои - с 8:00 до 20:00.
Так, в направлении улицы Милославской автобусы №44 будут курсировать:
При этом в обратном направлении пассажиры будут ездить без изменений.
"В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. Была также частично перекрыта важная развязка столицы - Соломенская площадь.
Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.
Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.