Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусов

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в среду, 27 августа, движение транспорта частично ограничивают по проспекту Алишера Навои - на участке:

от улицы Князя Романа Мстиславича;

до проспекта Алишера Навои, 16.

"В направлении проспекта Воскресенского", - объяснили украинцам.

Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт в период:

с 8:00 (утром);

до 20:00 (вечером).

Частичное ограничение движения по проспекту Алишера Навои (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Стоит отметить, что проспект Алишера Навои расположен в Днепровском районе столицы:

пролегает возле жилых массивов Воскресенка и Северо-Броварской;

простирается от улицы Миропольской и улицы Остафия Дашкевича до улицы Радужной.

Примыкают к нему улицы Князя Романа Мстиславича, Воскресенская, а также Воскресенский проспект.

Проспект Алишера Навои в Киеве (карта: google.com/maps)

Как меняется движение автобусов маршрута №44

Ссылаясь на КП "Киевпастранс", в КГГА сообщили также о внесении изменений в движение автобусов на маршруте №44.

Уточняется, что автобусы меняют движение из-за дорожных работ на проспекте Алишера Навои - с 8:00 до 20:00.

Так, в направлении улицы Милославской автобусы №44 будут курсировать:

от жилого массива "Березняки" до проспекта Алишера Навои - по собственному маршруту;

далее - улица Остафия Дашкевича - улица Черных Запорожцев - проспект Воскресенский;

далее - по собственному маршруту до улицы Милославской.

При этом в обратном направлении пассажиры будут ездить без изменений.

Временные изменения в маршруте автобусов №44 (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.